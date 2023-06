Dode en gewonden bij incident bij eiland 8￼

Vinkeveen – Maandagavond werden alle alarmdiensten opgeroepen voor een ernstig incident bij eiland 8 in de Vinkeveense plassen. Twee personen waren door nog onbekende oorzaak te watergeraakt. Een van hen werd door omstanders uit de plassen gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De tweede persoon is door de duikers van de brandweer gevonden en is ter plaatse overleden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend gemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. Eiland 4 zal ten tijden van het onderzoek niet toegankelijk zijn.