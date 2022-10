Zaterdag extra sfeer met DJ bij 90-jarige RKDES

Kudelstaart – Dit seizoen is voor RKDES dubbel bijzonder. Naast dat RKDES 90 jaar bestaat speelt de club dit seizoen voor het eerst volledig op zaterdag. De eerste ervaringen zijn heel positief! Er zijn extra vriendenteams gestart en de hele zaterdag heerst er een energieke en gezellige vibe bij de club. In de maand oktober doet RKDES hier nog een schepje bovenop. Op de zaterdagen 8, 15 en 29 oktober komt een DJ de sfeer extra opluisteren. Kom dus gezellig een keer sfeerproeven.

90’s Party met SuperFriday Music

RKDES viert ook het hele jaar feest ter ere van haar 90-jarig bestaan. Hierbij mag een 90’s party natuurlijk niet ontbreken. Op zaterdag 29 oktober speelt de Kudelstaartse coverband ‘SuperFriday Music’ bekende nummers uit de jaren negentig live bij RKDES in de kantine aan de Wim Kandreef. Vanaf 21.00 uur gaan de deuren open en kunnen de beentjes van de vloer. ‘SuperFriday Music’ zorgt ervoor dat stil zitten of staan geen optie is. Iedereen van 18 jaar of ouder uit Kudelstaart en wijde omstreken is welkom op deze feestavond. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en zijn te bestellen via de link op www.rkdes.nl. Aan de deur zijn op de avond zelf ook kaarten te koop, dan voor 15 euro.

Klaverjassen

RKDES kent een jarenlange traditie van klaverjassen in de kantine. Een gezellige avond waarbij alle leeftijden een gezellig potje kaarten bij de club. Ook dit seizoen liggen gedurende zes avonden weer de speelkaarten op tafel. Vrijdag 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 maart en 21 april zijn de reguliere klaverjasavonden en op vrijdag 16 december is er kerstklaverjassen met extra veel mooie prijzen! Opgeven voor het klaverjassen doe je met een viertal en de kosten zijn 15 euro in totaal. De klaverjasavonden kunnen door iedereen uit Kudelstaart en omstreken worden bijgewoond. Wel even vantevoren aanmelden door een mail te sturen aan Erik van den Beitel: jordyenroy@kabelfoon.nl.

Rookvrij

RKDES is sinds 1 oktober rookvrij. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op het sportterrein. Daarom vraagt RKDES aan iedereen die op het sportterrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Iedereen is en blijft welkom op het sportterrein, ook rokers! Wel vraagt RKDES rokers om buiten het terrein en uit het zicht te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De aanlooproute en entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn en het terras, zijn rookvrij.