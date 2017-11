Diverse inbraken in Uithoorn

Uithoorn – In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober zijn vier autoinbraken gepleegd. De inbrekers hadden het voorzien op de besturings- en navigatieapparatuur in alle vier de Mercedessen. De auto’s stonden geparkeerd in de Prinses Christinalaan, op Brunel en Bertram. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Snoep

In de avond of nacht van zaterdag 4 op zondag 5 november is ingebroken in het clubgebouw van de Atletiekvereniging aan de Randhoornweg. Om binnen te komen hebben de dieven een raam ingegooid. Het hele pand is doorzocht. De buit was snoep en koek. Tijdens het onderzoek heeft de politie bloedsporen aangetroffen. Er loopt een onderzoek. De inbraak heeft plaatsgevonden tussen zes uur zaterdagavond en tien uur zondagochtend. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.