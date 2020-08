Diverse activiteiten in het Amsterdamse Bos

Amstelland – In het Amsterdamse Bos worden in de maand september diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Vanaf woensdag 2 september 13.00 uur kan er zonder begeleiding, maar met een beschrijving een mooie wandeling gemaakt worden in het Bos. De route is ongeveer 7 kilometer lang en na afloop staan koffie en thee klaar. De start is bij de Boswinkel en de kosten zijn 1,50 euro per persoon.

Schemerwandeling

Op zondag 6 september start om 19.30 uur bij de Boswinkel een schemerwandeling met de boswachter. Loop mee en zie dat de vogels een rustplek zoeken, sommige dieren stil worden terwijl nachtdieren langzaam actief worden. De wandeling is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar en deelname kost 5 euro per persoon.

Kleine Beestjeslab

Wie kruipt het snelst? De huisjesslak of de naaktslak? Vraag het de slak zelf maar! Je kunt van alles over diertjes te weten komen door het zelf te onderzoeken tijdens het kleine beestjeslab op zondag 13 september vanaf 13.00 tot 15.30 uur bij de Boswinkel. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en hun ouders of begeleiders. De kosten bedragen 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Dit is een open inloop activiteit. Start tussen 13.00 en 14.30 uur.

Bessen- en zadentocht

Het is hamstertijd voor de dieren in het Bos. Wat verzamelen de dieren en wat kunnen ze allemaal vinden in het Bos? Hoe zien de lijsterbes en vlierbes er uit? En wat is er zo bijzonder aan dekardinaalsmuts? En wie heeft er aan de dennenappel geknaagd? Ontdek het allemaal tijdens de bessen- en zadentocht met de boswachter op zondag 20 septeember. De start is bij de Boswinkel om 14.00 uur. De tocht is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en de kosten zijn 5 euro per persoon.

Huttenbouw

Wil jij ook wel in je eigen hut wonen? Bouw je eigen heksen- of piratenhut op zondag 27 september vanaf 13.00 tot 15.30 uur! De start is bij de Boswinkel. Wie maakt de mooiste hut? Onder leiding van Natuur is een Feest. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders/begeleiders. Kosten: 5 euro voor kinderen en 2,50 euro voor volwassenen. Dit is een zgn. open inloop activiteit, start tussen 13.00 en 14.30 uur.

Reserveren voor alle activiteiten is verplicht. Dit kan via 020-2517840 of in de Boswinkel aan de Bosbaan 5, iedere woendag, donderdag en vrijdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk op de boskalender voor alle activiteiten en evenementen:

www.amsterdamsebos.nl/boskalender/