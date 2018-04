Dippers lossen schuld in bij start peurseizoen

Aalsmeer – Als start van het peurseizoen hebben de Dippers een oude schuld ingelost bij hun eigen bovenste beste accordeonist Cor Trommel. De schuld werd afgelopen zaterdag op het vissersbedrijf van Theo Rekelhof vereffend. Cor werd met een vage smoes ontvoerd en met een officieel moment werd zijn cadeau overhandigd en gelijk weer in het water gegooid.

Theo Rekelhof had namelijk gezorgd voor een flinke bak met glasaal en deze aaltjes werden door Cor losgelaten om zich te verspreiden over de Westeinderplas, zodat er de komende jaren weer meer paling gevangen kan worden. Als cadeau was Cor namelijk vier jaar geleden op zijn verjaardag onthaald op een mooie toespraak en een vage toezegging:

“Cor Trommel 24-4-44 70 jaar! (nu bijna 74 jaar dus). Voor de allerbeste accordeonist van Aalsmeer een kilo glasaal. Dus, 2000 aaltjes met de namen Cor 1 tot en met Cor 2000. Dit om Cor de mogelijkheid te geven om over een jaar of acht ook eens een echte aal te vangen. De laatste jaren is namelijk ook gebleken dat Cor de allerslechtste Peurder van de Dippers is. Het laatste lustrum heeft Cor namelijk exact nul palingen gevangen. Ga dus niet zo door! Volgende week komt je presentje en we zullen dit met enige publiciteit overhandigen. Van harte en succes de volgende keer. De Dippers”

Als excuus voor het wat verlate cadeau voerden de Dippers enige vage smoezen aan, zoals tijd, geld, drank, vrouwen, etc. Cor was gelukkig sportief genoeg om dit aan te nemen en beloofde dit jaar zijn record van één paling op één peuravond te gaan verbreken.

PS: Cor is trouwens via het facebook 24/4 niet te feliciteren, hij is nl al jaren trendsetter zonder dit medium.