Dijkverbetering belangrijk voor De Ronde Venen

Regio – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een aannemingsovereenkomst met AW Groep voor dijkverbetering Nieuwveens Jaagpad en Ruigekade ondertekend.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gunde het werk aan AW Infrabouw, onderdeel van AW Groep. De overeenkomst is officieel getekend door Rob van Doorn, directeur van Waternet, en Jan van der Knijff, directie AW Groep.

Het project betreft de verbetering van ruim tien kilometer aan dijken langs het Nieuwveens Jaagpad en de Ruigekade, die bijdragen aan de waterveiligheid in de regio. Het werk wordt uitgevoerd onder een UAV-GC-contract en is via een Europese aanbesteding op basis van BPKV (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding) gegund aan AW Infrabouw.

Dijkverbetering belangrijk

De dijkverbetering is van groot belang voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Nieuwkoop en De Ronde Venen, die als belangrijke stakeholders nauw betrokken zijn bij de uitvoering.

Jan van der Knijff, directie AW Groep: “Wij zijn trots op het vertrouwen dat het waterschap in ons stelt en zien deze opdracht als een mooi vervolg op onze jarenlange samenwerking. Samen met onze asfaltpartner Heijmans gaan wij voor een toekomstbestendige oplossing die aansluit bij de omgeving en de hoogste kwaliteitseisen.”

De werkzaamheden starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 en zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een aannemingsovereenkomst met AW Groep voor dijkverbetering ondertekend. Foto: aangeleverd.