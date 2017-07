Dierenarts in actie voor ‘Help de Zwerfkat’

Uithoorn – De hele maand juni waren er op de praktijk van dierenarts Annemieke Calis uit Uithoorn, voedingsvouchers te verkrijgen voor 1 dag, 1 week of 1 maand dieetvoeding voor de katten van Stichting Help de Zwerfkat. Heel veel klanten hebben hun steentje aan deze fantastische actie bijgedragen en hadden bijna een jaar aan voeding bij elkaar gedoneerd. Annemieke heeft er zelf nog een flink schepje bovenop gedaan en ervoor gezorgd dat er voor ruim 2 jaar voeding voor een kat afgeleverd kon gaan worden.

Afgelopen week heeft Annemieke samen met assistente Marijke de dieetvoeding persoonlijk afgeleverd bij Stichting Help de Zwerfkat in Uithoorn. Zij kregen een warm welkom van een aantal van de katten en natuurlijk van Els en Annemieke van de stichting. Zij richten zich met name op de opvang van op kansarme en kansloze katten. In de praktijk gaat dat voornamelijk om oude, gehandicapte, erg schuwe en onzindelijke zwerfkatten. Het spreekt voor zich dat zij er ontzettend blij mee zijn.

Zij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd enorm bedanken, natuurlijk ook namens al hun lieve snorrebaarden die voorlopig weer heerlijk kunnen smikkelen.