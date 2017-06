Dictee voor Dummy’s in café Op de Hoek

Aalsmeer – De Stichting Groot Aalsmeers Dictee organiseert op woensdag 5 juli een leerzaam en gezellig taalevenement, het Dictee voor Dummy’s. De avond wordt gehouden in café Op de Hoek in Kudelstaart, hoek Kudelstaartseweg en Robend, en is van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis en inschrijven vooraf is niet nodig. De eerste kop koffie of thee krijgen de deelnemers van het huis.

Gastheer van deze avond is taalkundige en dicteetijger Bert Jansen, die op humoristische en spitsvondige wijze over taalwetenswaardigheden vertelt. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met enkele dicteezinnen. Of je een goed resultaat boekt, is natuurlijk meegenomen, maar je steekt er in ieder geval wel wat van op. Noteer de datum alvast in de agenda en kom (ook) langs!