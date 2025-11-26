Diamanten huwelijk in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Maandag 24 november was een bijzondere dag voor Wim en Geertje van de Geer-de Vries: precies 60 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord. Het echtpaar vierde deze mijlpaal in huiselijke kring, maar niet zonder een officieel tintje. Locoburgemeester Maarten van der Greft kwam langs om het diamanten bruidspaar persoonlijk te feliciteren.

Tijdens een gezellig koffiemoment werd teruggeblikt op hun rijke levensverhaal, vol mooie herinneringen en gedeelde avonturen. Namens de gemeente De Ronde Venen overhandigde hij een herdenkingsschaal als blijvende herinnering aan deze bijzondere dag. Zestig jaar liefde en verbondenheid is een prestatie om trots op te zijn. De Nieuwe Meerbode wenst Wim en Geertje nog vele gelukkige jaren samen.

Op de foto: Wim en Geertje van de Geer-de Vries, 60 jaar getrouwd. Foto: aangeleverd.