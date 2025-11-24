Dialoogavond met nieuwe inzichten over autodelen

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen wil het gebruik van deelmobiliteit stimuleren. De achterliggende gedachte is, dat gedeeld vervoer een goedkopere en duurzamere keuze is. Het is beter voor de luchtkwaliteit en levert bovendien ruimte op voor meer groen en woningbouw.

De betrokkenheid van bewoners is essentieel voor het succes, en ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol. Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft met de ‘participatietool Gemeenschap Aan Zet (GAZ)’ hier gehoor aan gegeven en na een peiling in het voorjaar was er maandag 17 november een dialoogavond georganiseerd waar eenieder zijn mening vanuit de gemeenschap kon ventileren.

Doelstellingen gemeente

Autodelen heeft volgens het college verschillende voordelen. Wethouder Anja Vijselaar lichtte eerder toe: ”Dit bespaart kosten voor deelnemers, omdat ze geen dure auto hoeven te kopen of onderhouden. Ook is het beter voor het milieu, omdat we minder auto’s nodig hebben voor dezelfde hoeveelheid verkeer. En het zorgt ervoor dat we minder parkeerplaatsen nodig hebben, wat de leefbaarheid en ruimte in de buurt ten goede komt.” Dit initiatief sluit aan bij de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Mening gemeenschap

Het is duidelijk, dat autodelen op het verlanglijstje van het college staat. Maar wat vindt de gemeenschap hiervan? Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft zich als ambassadeur aangemeld. Zij willen graag de mening van de gemeenschap weten en dit laten meewegen om te kijken of vervolgstappen op dit thema zinvol zijn. Mede dankzij een subsidie van de Rabobank zette IVI de participatietool Gemeenschap Aan Zet (GAZ) in voor een brede interessepeiling in het voorjaar. Als vervolg in het participatieproces werd 17 november voornoemde avond georganiseerd, waarbij een diverse groep uit de gemeenschap was uitgenodigd: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, raadsleden, de wethouder en externe stakeholders.

Goed georganiseerd

De bijeenkomst was uitstekend georganiseerd en liet opnieuw zien hoe sterk de lokale samenwerking is. Het sociale bedrijf Van Walraven verzorgde de gastlocatie en droeg bij aan de organisatie. Vrijwilligers ondersteunden de avond met catering, fotografie en technische ondersteuning. John Driedonks trad op als avondvoorzitter. En dat kan je aan deze man, met een rugzak aan journalistieke ervaring, wel overlaten en begeleidde de gesprekken op natuurlijke en zorgvuldige wijze.

Vanaf het begin nam John het publiek mee in de gezamenlijke zoektocht naar het antwoord op de centrale vraag: Is autodelen in De Ronde Venen haalbaar en zo ja, hoe dan?” Aan de hand van de resultaten uit de peiling, die op een groot scherm werden getoond, bracht hij de dialoog op gang. Belangrijk daarbij was dat het een dialoog bleef, en geen debat. Tekenares Marijke de Vries (BYPYK) legde de avond vast in tekeningen, die de sfeer en inhoud prachtig verbeeldden. Vaak zeggen beelden meer dan heel veel woorden.

Op het podium ging Driedonks met verschillende ervaringsdeskundigen in gesprek over de kansen en uitdagingen van autodelen in landelijk gebied. Aan tafel zaten wethouder Anja Vijselaar, Harold de Jong van garagebedrijf De Jong (initiatiefnemer van het succesvolle Wijkar-concept uit Katwijk) en Pieter Dekker, onderzoeker deelmobiliteit aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Hun inzichten en praktijkervaringen vormden waardevolle input voor het verdere gesprek in de zaal.

Avond vol inzichten

Tijdens de dialoog passeerden veel thema’s de revue: duurzaamheid, parkeergelegenheid, openbaar vervoer, autogebruik, beschikbaarheid, kostenstructuren en tot aan woningbouw. Deelnemers deelden meningen, kennis en ervaringen. De ambitie van de avond was niet om een harde conclusie te trekken, maar om te verkennen welke plek autodelen in De Ronde Venen zou kúnnen krijgen. De opbrengsten van de peiling en de dialoog worden gebundeld in een rapport dat als richtinggevend document kan dienen voor vervolgstappen – vanuit de gemeente, maar zeker ook vanuit de gemeenschap zelf.

“We hoeven vandaag geen antwoord te vinden, maar we hebben wel een nieuw begin gemaakt, waarin inwoners, organisaties en overheid samen zoeken naar wat past bij onze dorpen”, verwoordde Henk Verhoek van Stichting Inwoners Voor Inwoners het treffend. Wethouder Vijselaar gaf aan, dat het gaat om een veranderingsproces dat tijd vraagt, maar op langere termijn onontkoombaar lijkt. Veel deelnemers gaven terug dat de avond waardevol en verhelderend was. Nieuwe inzichten werden opgedaan, vooroordelen verdwenen en vooral het Katwijkse voorbeeld van Wijkar bleek voor velen een inspirerende eyeopener.

Inwoners Voor Inwoners zal op haar IVI-pagina in deze krant uitgebreider terugkomen op de vervolgstappen en het rapport transparant delen. Voor nu is het belangrijk, dat alle betrokken partijen de samenwerking blijven zoeken om te bepalen of en hoe autodelen een plek kan krijgen in De Ronde Venen. De dialoogavond liet in elk geval zien dat er kansen en bereidheid zijn om verder te verkennen.

Tijdens de dialoogavond passeerden veel thema’s de revue: duurzaamheid, parkeergelegenheid, openbaar vervoer, autogebruik, beschikbaarheid, kostenstructuren en woningbouw. Foto: aangeleverd.