Diabetes Fonds vraagt hulp!￼

Uithoorn – Wie o wie heeft enkele uurtjes tijd in de week van maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november om onze circa 80 vrijwilligers te helpen met de jaarlijkse collecte in onze gemeentes? Met de opbrengst wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek om het lot van

1,2 miljoen diabeten te verbeteren!

U wordt vooraf goed geïnformeerd, er is alle ruimte om eventuele vragen te stellen en u mag zelf bepalen welke dag(-en) u gaat collecteren binnen deze week. Uw hulp wordt absoluut gewaardeerd: dat geven de vele gevers aan de deur al aan! Is collecteren niets voor u, of u bent moeilijk ter been maar wilt u op een andere wijze iets betekenen voor uw diabetische medemens? Ook wijkhoofden zijn welkom (organiseren de collecte in de wijk), maandelijkse statiegeld activiteiten organiseren, onze Facebookpagina onderhouden en u kunt ook heel eenvoudig een ‘digitale collectebus’ aanmaken, hoe? Zie Diabetescollecte.nl .

Meldt u svp aan bij: Pauline van der Does T. 0628798906 E. pauline.vanderdoes@online.nl of

Marcel Rits T. 0644889932 E. mrits05@xs4all.nl

U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op de vrijwilligersmarkt dinsdag 10 oktober 19:.00 – 21.00 uur in het Gemeentehuis Uithoorn.