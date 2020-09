Derde transport silo’s in Ringvaart

Aalsmeer – Vrijdag 11 september heeft de brug over de Ringvaart weer even langer dan gebruikelijk open gestaan voor het derde transport van de graansilo’s op weg naar de haven van Antwerpen. Dit maal werden er geen vijf, maar zes silo’s van elk 23 meter hoog voort geduwd en getrokken door twee sleepboten. De imposante ‘stoet’, met een lengte van zo’n 120 meter, trok weer veel bekijks.

Het silo-transport is gestart in ’t Zand en vaart over het Noordhollandsch kanaal richting Zaandam, via de staande mastroute (Ringvaart) naar Amsterdam en vervolgens richting Antwerpen. De silo’s gaan in de haven in België gebruikt worden voor de opslag van plantaardige olie.

In totaal gaan hier 70 silo’s geplaatst worden. Nog zo’n tien keer kan dus de komende maanden dit bijzondere transport in de Ringvaart gadegeslagen worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl