Dennis Heijnen (33) weer gekozen als lijsttrekker CDA N-H

Regio – De leden van het CDA Noord-Holland hebben op 13 juli tijdens de provinciale ALV in Laren Dennis Heijnen opnieuw verkozen tot lijsttrekker. De huidige fractievoorzitter zal de kandidatenlijst aanvoeren bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Heijnen is sinds 2016 Statenlid en sinds de zomer van 2018 fractievoorzitter van het CDA in Noord-Holland.

Heijnen werd unaniem voorgedragen door het provinciale afdelingsbestuur. Afdelingsvoorzitter Daan Versteeg is verguld met de uitkomst van de stemming: “We hebben veel vertrouwen in Dennis als lijsttrekker. Hij heeft het de afgelopen jaren uitstekend gedaan en brengt met zijn enthousiasme energie in de campagne.”

Heijnen: “Ik ben zeer vereerd opnieuw het vertrouwen te hebben gekregen van onze leden om lijsttrekker te mogen zijn van het CDA Noord-Holland.” Politiek bedrijft hij vanuit zijn idealen als CDA’er en daar is hij trots op, vertelt hij: “Het CDA is de partij die openstaat voor iedereen die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan. Voor iedereen die beseft dat we elkaar nodig hebben en die wil zorgen voor de aarde, voor mens, dier en milieu. Bij het CDA houden we van realistische politiek, gedreven door de inhoud. Met schreeuwen los je niets op, wel met oprechte interesse in de ander.”

De rest van de kandidatenlijst zal vastgesteld worden tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar en zal in november bekend worden gemaakt.

Foto: CDA Noord-Holland.