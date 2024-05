Denk mee over vernieuwing Wilhelminakade￼

Uithoorn – Waternet gaat de komende jaren verschillende dijken verbeteren. Daar hoort ook ophoging van de Wilhelminakade bij. De gemeente wil deze werkzaamheden combineren met het vernieuwen van de Wilhelminakade. Hiervoor zijn in de wijk en bij partners in het gebied eerst wensen en aandachtspunten opgehaald. Daarna is door een landschapsarchitect een basisplan bedacht. De gemeente is benieuwd wat u van dit basisplan vindt.

Wat vindt u?

Het basisplan is nog geen uitgewerkt ontwerp, maar een tussenstap. De gemeente gaat hierover graag met inwoners in gesprek. Op maandagavond 3 juni organiseert de gemeente om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de Thamerkerk. De landschapsarchitect geeft deze avond een presentatie over het basisplan. Daarna is er alle ruimte om vragen te stellen. Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via het project Wilhelminakade op uithoordenktmee.nl.

Wilt u wel meedenken, maar kunt u niet aanwezig zijn op 3 juni? Op www.uithoorndenktmee.nl/wilhelminakade verschijnt een paar dagen voor de bijeenkomst een korte video over het plan. Ook kunt u daar de online vragenlijst invullen. U kunt uw e-mailadres opgeven om een seintje te ontvangen zodra de video online staat. Ook dat kan via het project Wilhelminakade op uithoorndenktmee.nl.

Hoe gaat het verder?

Het basisplan is een tussenstap naar een ontwerp. Uw reacties helpen daarbij. Daarnaast moet er ook nog een aantal technische onderzoeken worden gedaan. Met alle uitkomsten wordt het basisplan aangescherpt tot een definitief plan. Als dit plan klaar is, wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Uiteraard wordt het definitieve plan ook met inwoners gedeeld. De gemeenteraad besluit of er geld beschikbaar wordt gesteld om het plan te realiseren. Alle informatie over het project vindt u op www.uithoorndenktmee.nl/wilhelminakade. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de online nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van dit project.

Foto: Gemeente Uithoorn