Denk mee over het verkeer in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – De gemeente werkt aan een Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Aalsmeer en Kudelstaart. Aalsmeer en Kudelstaart groeien en het verkeer wordt drukker. Het VCP is bedoeld om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente te optimaliseren.

Eerder dit jaar hebben bewoners ideeën en ervaringen kunnen delen over het verkeer in Aalsmeer. Deze ideeën en ervaringen zijn de basis voor het nieuwe Verkeerscirculatieplan. Op 24 september presenteert de gemeente de eerste conceptmaatregelen voor een nieuw VCP. Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

Proces tot nu toe

De eerder ingebrachte ideeën en ervaringen zijn samengevoegd met de ontwikkelingen die door de gemeente in beeld zijn en/of worden gebracht. Het totaalbeeld hiervan is het vertrekpunt voor het VCP. Het is goed om te weten dat het doorgeven van uw ideeën en ervaringen niet in alle gevallen direct heeft geleid tot een maatregel. Het VCP geeft inzicht in de richting waarin de gemeente zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart van groot belang.

Aanmelden

Aanmelden voor de bewonersavond op dinsdag 24 september kan via de projectenpagina van het verkeerscirculatieplan op www.participatie.aalsmeer.nl. De bewonersavond VCP is van 19.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis van Aalsmeer.