Denk mee over het openbaar vervoer

Regio – Wat gaat er goed bij het busvervoer in Noord-Holland? Wat kan er beter? En wat vinden reizigers belangrijk als zij met de bus reizen? De provincie Noord-Holland is benieuwd naar de mening van inwoners over het reizen met de bus in de ov-gebieden Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond. Iedereen die daar woont wordt uitgenodigd om de online vragenlijst op www.bus-onderzoek.nl in te vullen. Ook inwoners die niet (vaak) met de bus reizen! De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met woensdag 4 december.

De provincie wil beter begrijpen waarom iemand wel of niet voor de bus kiest. En zo het busvervoer nog beter afstemmen op de wensen van (potentiële) reizigers. Het onderzoek wordt gedaan ter voorbereiding op de aanbesteding van het busvervoer in de genoemde ov-gebieden.

Dilemma’s

Bij de aanbesteding moeten keuzes gemaakt worden over buslijnen en bushaltes. Dus waar en wanneer rijdt de bus precies? En waar staan de haltes? De provincie wil weten hoe Noord-Hollanders daarover denken. In de vragenlijst zijn hierover een aantal dilemma’s opgenomen. Bijvoorbeeld: Heeft u liever een bus op een kwartier loopafstand, die vier keer per uur gaat of heeft u liever een bus op vijf minuten loopafstand, die twee keer per uur gaat?

Eén ov-gebied

De bussen in Noord-Holland Noord en in Haarlem/IJmond rijden in opdracht van de provincie Noord-Holland. In beide gebieden is Connexxion nu de vervoerder. Eens in de tien jaar moet het busvervoer opnieuw aanbesteed worden. De aanbesteding voor de genoemde twee ov-gebieden moet in 2028 afgerond zijn. Deze gebieden worden dan samengevoegd tot één ov-gebied: NoordWest Noord-Holland. Dit doet de provincie om daar het openbaar vervoer ook in de toekomst goed en beschikbaar te houden.