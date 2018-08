Waterlelie sluit seizoen met hondenplons

Aalsmeer – Op zondag 2 september gaat De Waterlelie het buitenbadseizoen afsluiten met de, inmiddels bekende, hondenplons. Het wordt vast weer een (zwem)feest voor alle honden en hun baasjes.

De hondenplons is van 17.45 tot 18.45 uur en de toegang is gratis. Wel wordt een vrije gift gevraagd en de opbrengst hiervan gaat naar de stichting KiKa (Kinder Kankervrij). De entree van de hondenplons is via het hek van het buitenbad, dus niet via de hoofdingang.

Tijdens het zwemmen gelden de huisregels. Kinderen zonder zwemdiploma moeten begeleid worden door een zwemvaardige volwassene in het water.

Aanmelden voor de hondenplons kan bij de kassa van sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef 7, telefonisch via 0297-322022 of stuur een email naar info@esa-aalsmeer.nl.