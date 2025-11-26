De Vinkeveense Steupels vierde 55-jarig jubileum

Vinkeveen – Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels heeft afgelopen weekend haar 55-jarig jubileum groots gevierd in Café De Vink aan de Herenweg in Vinkeveen. Leden en gasten genoten van een avond vol muziek, gezelligheid en traditie. Steupelvriend Daan Kok zorgde voor een spetterend optreden, waarna de polonaise niet lang op zich liet wachten.

Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de nieuwe prinses: Evelien, die voortaan door het leven gaat als Prinses Eve 55 van Steupeldonk, bijgestaan door adjudant Robbie. “Trots om in het jubileumjaar Prinses Eve 55 te mogen zijn”, straalde Evelien.

Met deze feestelijke avond is het jubileumjaar officieel geopend. De vereniging kijkt vooruit naar een drukke agenda, te beginnen met de decemberbingo op zaterdag 29 november in De Boei. De zaal opent om 13.00 uur, de bingo start om 13.30 uur. Op het spel staan prijzen variërend van een gourmetstel tot een kerstboom, plus een loterij met verrassingen.

Al 55 jaar maakt De Steupels er een feestje van en dat blijft zo. Iedereen is welkom om mee te doen en samen het jubileumjaar te vieren. De opbrengst komt ten goede aan de ouderenmiddagen in Maria Oord.

Op de foto: Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels heeft afgelopen weekend haar 55-jarig jubileum groots gevierd. Foto: aangeleverd.