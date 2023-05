De Veenmolen viert Nationale Molendag

Wilnis – Zaterdag 13 mei nodigt de Veenmolen in Wilnis belangstellenden van harte welkom uit om Nationale Molendag te komen vieren. Dit jaar doet de Veenmolen ook mee aan ‘Mills on the Air’. Zendamateurs zetten tijdens Nationale Molendag hun radiostation op bij de Veenmolen.

De Veenmolen is zaterdag te bewonderen, er wordt een rondleiding gegeven door de molenaar en daarnaast worden kniepertjes, kruidkoek, koffie, thee en limonade geserveerd. En het is tussen 10.00 en 12.00 uur (onder voorbehoud) mogelijk een demonstratie schapenscheren bij te wonen.