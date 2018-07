De Vakantie Bieb is weer open!

Amstelland – Vanaf 1 juli is de VakantieBieb weer open: hét zomercadeautje van de Bibliotheek met meer dan zestig e-books voor het hele gezin op smartphone of tablet. Dat scheelt weer boeken sjouwen en na het downloaden zijn de boeken zonder internetverbinding te lezen. Ideaal voor op vakantie. Iedereen, leden én niet-leden van de bibliotheek, ervaren zo hoe leuk en ontspannend lezen is. En de kinderen? Naast het plezier in lezen is lezen in de zomer ook goed voor hun taalontwikkeling. Zo houden ze mooi hun AVI-niveau op peil.

Telefoon uit, Bieb aan. De zomerperiode is een mooie periode om de telefoon even lekker links te laten liggen. Tijd voor jezelf en je boek. Of om samen van een verhaal te genieten natuurlijk. Heb je aan zestig boeken niet genoeg? Met het nieuwe abonnement Maandje Bieb van de bibliotheek heb je toegang tot 20.000 e-books, luister je naar een goed verhaal met de LuisterBieb-app of je kiest jouw favoriete boek of film uit de enorme collectie bij de bibliotheek.

Onbezorgd abonnement

Met het Maandje Bieb Onbezorgd abonnement hoef je je nooit meer druk te maken over het op tijd inleveren van je boeken. Je betaalt namelijk geen boetes. Ook erg prettig tijdens de vakanties. Bovendien leen je geen tien maar twintig boeken per keer en mag je ze zes in plaats van drie weken houden. Voor de jeugd kost dit onbezorgd abonnement €1,90 per maand en voor 18plus €5,90 per maand inclusief een extra partnerpas. Het basis abonnement Maandje Bieb is voor de jeugd (0-17 jaar) gratis en voor 18plus €3,90 per maand.

Diverse activiteiten

Mocht je je deze zomer toch nog vervelen, ga gerust langs bij de Bibliotheek voor een leuke activiteit of voorstelling. De Bieb is de hele zomer open. Kijk in de agenda op www.debibliotheekamstelland.nl voor het complete zomerprogramma en de openingstijden.