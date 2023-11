Mijdrecht – Wat hebben ze genoten! Veel ouders, opa’s en oma’s hebben zondagmiddag de sinterklaasvoorstelling ‘De uitvinding van Professor Bolleboos’ gezien. Op het toneel van ‘t Oude Parochiehuis hebben ‘lokale jeugd’ onder leiding van regisseur Joanne Keizer en Yvonne Valentijn een toneelstuk opgevoerd wat in slechts acht weken is ingestudeerd. Een avontuurlijk verhaal met humor en muziek. De opkomst was verbluffend en boven alle verwachtingen. Bij binnenkomst kreeg iedereen wat te drinken en uiteraard de nodige pepernoten.