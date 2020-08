De Ronde Venen sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

De Ronde Venen – De veiligheid in de gemeente De Ronde Venen vergroten. Dat is het doel van de samenwerking die de gemeente aangaat met de provincie Utrecht en de stichting Meld Misdaad Anoniem. Donderdag 27 augustus ondertekenden de Commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester Maarten Divendal de samenwerking met de stichting. Meld Misdaad Anoniem (MMA) is een onafhankelijk landelijk meldpunt. Iedereen kan daar anoniem informatie melden over criminaliteit en misdaad. Elk jaar ontvangt MMA ruim 45.000 anonieme meldingen. Die lopen uiteen van geweld, drugshandel, diefstal tot aan fraude en milieucriminaliteit. De anonimiteit van de melder staat bij MMA op de eerste plaats. Anonimiteit is voor MMA belangrijker dan het oplossen van een onderzoek.

Informatie voor gemeente

Burgemeester Maarten Divendal: ”Het vergroten van de veiligheid is niet alleen een taak van politie en justitie. Ook inwoners en gemeente hebben een rol. Inwoners kunnen verdachte situaties melden, bijvoorbeeld bij MMA. Doordat de gemeente zich aansluit bij MMA, ontvangt zij ook de informatie van de anonieme tipgever. Een anonieme melding is voor politie of justitie niet altijd reden om te handelen. De informatie kan voor de gemeente wél relevant zijn. Voor ons kan de informatie aanleiding zijn scherper bepaalde ontwikkelingen in de gaten te houden of verbanden te leggen.’’

De provincie Utrecht stimuleert gemeenten om zich aan te sluiten bij de stichting MMA. Op die manier worden meldingen over vermeende criminele activiteiten doelgerichter aangepakt.

Hoe meer, hoe beter

Hoe meer gemeenten zich aanmelden, hoe liever het de provincie is. ”Criminelen denken niet in gemeentegrenzen, maar verplaatsen hun activiteiten bij weerstand naar andere gebieden, het zogenaamde waterbedeffect”, aldus Commissaris van de Koning Hans Oosters. Wanneer de Utrechtse gemeenten zich bij het netwerk aansluiten, beschikken de burgemeesters straks allemaal over dezelfde informatie en wordt het criminelen een stuk lastiger gemaakt. Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.