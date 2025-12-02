De Ronde Venen schijnt licht op fietsveiligheid: ‘AAN in het donker’

De Ronde Venen – De wintermaanden brengen niet alleen kou, maar ook duisternis. Voor fietsers betekent dat een verhoogd risico in het verkeer. Toch blijkt goede verlichting nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Gemeente De Ronde Venen greep daarom opnieuw in met vier fietsverlichtingsacties, onder de vlag van de landelijke campagne ‘AAN in het donker’.

Medewerkers van de afdeling Verkeer, vrijwilligers van de Fietsersbond en wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit) gingen op pad bij sportparken en scholen in Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen. Het doel: fietsers aanspreken op hun verlichting en waar nodig direct helpen. Onverlichte fietsers kregen gratis lampjes om veilig verder te kunnen. Wie wél goed verlicht reed, ontving een symbolische beloning: een sleutelhanger met het woord AAN. Het resultaat? Meer dan 110 setjes lampjes uitgedeeld en ongeveer 120 fietsers beloond voor hun voorbeeldige gedrag. “Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Zichtbaarheid is letterlijk van levensbelang”, benadrukt Vijselaar.

De gemeente deelt enkele opvallende feiten: 5% van de fietsers in het donker heeft ooit een ongeluk gehad, 15% is bijna aangereden, jongeren en jongvolwassenen rijden vaker zonder licht dan ouderen.

Het achterlicht is cruciaal: automobilisten naderen van achteren. 36% weet niet hoe een kapotte lamp te repareren. Motivatie om licht aan te zetten? Slechts 5% doet het om een boete te voorkomen, 47% om ongelukken te vermijden. Deze cijfers tonen, dat bewustwording nog altijd nodig is. Niet alleen voor eigen zicht, maar vooral om gezien te worden.

De acties zijn een praktische aanvulling op de landelijke bewustwordingscampagne. Toch blijft de vraag: hoe zorgen we dat verlichting niet alleen tijdens controles, maar structureel op orde is? De gemeente zet in op herhaling en samenwerking met scholen en verenigingen. Want één ding is duidelijk: in het donker is AAN geen optie, maar noodzaak.

Anja Vijselaar (mobiliteit) ging op pad bij sportparken en scholen in Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen. Foto: aangeleverd.