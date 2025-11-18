De Ronde Venen nam afscheid van Maarten Divendal 

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft maandag 10 november afscheid genomen van Maarten Divendal als burgemeester. Tijdens een zeer drukbezochte afscheidsbijeenkomst met een verrassingsoptreden van Douwe Bob, inwoner van Abcoude, stonden verschillende sprekers stil bij de betekenis die de vertrekkende burgemeester heeft gehad voor de gemeente. Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft de gemeente besloten jaarlijks de Maarten Divendal Penning uit te reiken.

Sociaal, toegankelijk, humoristisch, betrokken, een aanpakker en een bestuurder die zich continu inspande om de gemeente op de kaart te zetten.



Maarten Divendal werd bij zijn afscheid door sprekers op verschillende manieren gekarakteriseerd. Maar er was één woord dat in bijna alle toespraken terugkwam en dat was ‘verbinding’. Maarten Divendal zorgde op allerlei manieren en op allerlei niveaus voor verbinding tussen mensen en organisaties en droeg daarmee bij aan een gemeente waar het prettig wonen en werken is omdat mensen zich met elkaar en met hun omgeving verbonden voelen.

Maarten Divendal Penning

Daarom heeft de gemeente besloten de Maarten Divendal Penning in het leven te roepen. Een penning die jaarlijks rond 11 november, de verjaardag van Maarten Divendal, wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zorgt of heeft gezorgd voor verbinding in de gemeente. De naamgever ontving maandagavond de penning als eerste uit handen van locoburgemeester Maarten van der Greft.

Met een afwisselend programma werd maandag stil gestaan bij het vertrek van Maarten Divendal als burgemeester. Hij werd daarin toegesproken door Commissaris van de Koning Hans Oosters. Die stond in zijn toespraak onder andere stil bij de belangrijke rol die Maarten de afgelopen 14 jaar heeft gespeeld, als burgemeester én als burgervader. Oosters verwees daarbij specifiek naar de dramatische gebeurtenis in Abcoude deze zomer. “Je was toen van grote betekenis voor de familie en de inwoners’’, zei Oosters.

Kwinkslag en humor

Ook raadslid en nestor van de gemeenteraad Ernst Schreurs, locoburgemeester Maarten van der Greft, gemeentesecretaris Marco Vonk en de burgemeesters van Renswoude en Zeist stonden uitgebreid stil bij de wijze waarop Maarten Divendal de afgelopen 14 jaar zijn rol heeft ingevuld. Door te luisteren en door soms met humor tot goede besluitvorming te komen. Als hij als voorzitter de gemeenteraad of het college voorzat, wist hij regelmatig met een kwinkslag of humoristische opmerking gemoederen tot bedaren te brengen en tot een breed gedragen besluit te komen.

Optreden Douwe Bob

Een grote verrassing tijdens de afscheidsbijeenkomst was een optreden van Douwe Bob. Hij bracht, zichzelf op gitaar begeleidend, enkele nummers ten gehore die zichtbaar bij alle aanwezigen in de smaak vielen. Douwe Bob bedankte Divendal na zijn optreden nadrukkelijk voor de warme ontvangst die de burgemeester hem en zijn gezin hadden gegeven toen zij naar Abcoude verhuisden.

De vertrekkende burgemeester liet alle loftuitingen tijdens de dag over zich heenkomen. Hij had zelf aangedrongen op een ‘klein’ afscheid, maar mensen met wie hij veel heeft samengewerkt vonden dat dat geen recht zou doen aan de belangrijke rol die hij sinds 2011 heeft gespeeld. Maarten Divendal zei zelf als laatste spreker van de avond het afscheid als bijzonder mooi te hebben ervaren. ,,Ik heb altijd gezegd dat de gemeente ertoe doet, een bondgenoot is en geen vijand. Ik voel me daarom gestreeld bij alle mooie woorden die vanavond zijn gesproken dat ik daaraan heb bijgedragen. Ik ga deze ambtsketen dan ook met een klein beetje pijn in het hart afstaan.’’

Douwe Bob verraste met een optreden tijdens de afscheidsbijeenkomst van Maarten Divendal. Foto: aangeleverd.