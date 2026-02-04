Abcoude – Theater Piet Mondriaan presenteert zondag 15 februari om 14.00 en 15.30 uur voor kinderen vanaf drie jaar de vrolijke en muzikale familievoorstelling ‘De Ridder Zonder Billen’. Actrice en zangeres Desiree van Haaren neemt kinderen en hun ouders mee in een interactief avontuur vol humor, muziek en fantasie. In de voorstelling verdwijnen de billen van een dappere ridder, nadat een enorme draak er een flinke hap uit heeft genomen. Het resultaat? Een ridder in tranen, want welke prinses wil er nu trouwen met iemand zonder billen? Toch geeft hij niet op. Vastberaden gaat hij op zoek naar een nieuw achterwerk en misschien ook naar de liefde.

Het publiek reist samen met de ridder naar het magische Billenbos, waar zij terechtkomen in een levensgrote billenwinkel. Daar ontdekken de jonge toeschouwers dat billen in alle soorten en maten bestaan. De ridder vindt uiteindelijk zijn perfecte paar, maar dan blijft nog één vraag over: weet hij ook het hart van de prinses te veroveren? De voorstelling zit vol grappige scènes, meezingmomenten en speelse interactie, waardoor jong en oud worden uitgenodigd om mee te doen en mee te lachen.

Tickets: www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: ‘De Ridder Zonder Billen’ keert terug naar Abcoude. Foto: aangeleverd.

