De Kwikstaart bestaat 50 jaar

Uithoorn – Vrijdag 14 juni was het groot feest op basisschool De Kwikstaart. Daar werd dit jubileum groots gevierd. De school die in 1973 haar deuren opende biedt al vijftig jaar onderwijs aan leerlingen in en om Uithoorn. Inmiddels staat de school al jaren niet meer op de eerste stek, maar is het schoolgebouw gevestigd in de Brede School Legmeer alwaar het feest plaatsvond. In de ochtend werd de dag geopend met een korte terugblik op het digibord waarbij de leerlingen genoten van een feestelijke cupcake. Daarna was het haasten geblazen, want alle leerlingen vertrokken met enthousiaste hulp-ouders en leerkrachten naar het evenemententerrein waar circus Tadaa hen opwachtte in een immens grote circustent. In groepjes maakten de kinderen kennis met allerlei circustechnieken zoals: jongleren, fietsen op een eenwieler, ballopen, goochelen, kunstjes met de diabolo, trapeze en acrobatiek. Rond twaalf uur was het tijd voor een welverdiende lunch in de klassen, waarna de leerlingen hun circusspecialiteit verder konden ontwikkelen en nog even met hun groepje konden overleggen hoe hun act er die middag uit zou gaan zien. Er werd nog een uurtje druk geoefend, verkleed en geschminkt en toen kon het spetterende optreden voor alle (groot) ouders en andere geïnteresseerden beginnen. Allemaal blije en trotse gezichtjes op de pistes.

De dag werd al zingend afgesloten met het beroemde ‘Vlaggetjeslied’ wat alle (ex) Kwikstaartleerlingen kennen. Tot slot kregen de kinderen nog een lekker ijsje. Wat een geweldig feest was het!

Foto aangeleverd.