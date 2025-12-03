De kerstboom: meer dan een boom op Bozenhoven

Mijdrecht – Het is weer zover: de eerste dennengeur hangt in de lucht en op het terrein van Tuincentrum Wiegmans in Mijdrecht staan Frank en Carolina klaar met hun verse kerstbomen. Een traditie die elk jaar terugkeert, bijna vanzelfsprekend.

De kerstboom is geen simpele decoratie. Hij is een symbool van verwachting, van licht in donkere dagen. Terwijl buiten de wereld grauw en nat is, brengen we binnen een stukje natuur tot leven. Het ritueel van uitzoeken, tillen, vastzetten en optuigen is een gezamenlijke handeling die gezinnen, vrienden en buren verbindt. Het is een moment van vertraging in een tijd die vaak te snel gaat.

En toch is er ook iets nostalgisch aan die geur van hars en dennennaalden. Het roept herinneringen op aan kinderjaren, aan avonden met warme chocolademelk en glinsterende lichtjes. Misschien is dat wel de reden dat Frank en Carolina elk jaar opnieuw zeggen: ‘We zien jullie graag weer’. Want achter die uitnodiging schuilt meer dan handel; het is een oproep om samen een stukje magie te bewaren.

Dus wie langs Bozenhoven 105 loopt, tegenover het politiebureau, ruikt niet alleen kerst, hij ruikt traditie. En in een tijd waarin alles digitaal lijkt, is het tastbare van een boom misschien wel het mooiste cadeau dat we onszelf kunnen geven.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur; zaterdag 09.00-17.00 uur; zondag 10.00-17.00 uur.

Op de foto: Frank en Carolina. Foto: aangeleverd.