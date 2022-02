De eerste in 2022: Klem bij viaduct Hornweg!

Aalsmeer – Het was weer raak vandaag, donderdag 3 februari. Omstreeks twaalf uur in de middag heeft een chauffeur de hoogte van het lage viaduct bij de Hornweg verkeerd ingeschat en zijn vrachtwagen klem gereden. De wagen raakte hierdoor flink beschadigd. De chauffeur is met de schrik vrij gekomen. De vrachtwagen wordt afgevoerd door een berger.

Regelmatig denken chauffeurs van vrachtwagens en bestelbussen net onder het viaduct van de Hornweg door te kunnen rijden. Vorig jaar heeft ook de bestuurder van een bus van Connexxion zich hier vast gereden. De bus had de verkeerde afslag genomen.

De chauffeur van vandaag is de eerste in 2022 die zijn vrachtwagen klem gereden heeft bij de Hornweg. Hoeveel zullen er dit jaar volgen?

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen