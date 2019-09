De Dorper over afval, Schiphol en handhaving

Aalsmeer – Woensdag 25 september kwam in De Oude Veiling het wijkoverleg De Dorper bijeen. De belangstelling was ten opzichte van vorige keren opnieuw gegroeid. Daar zullen de onderwerpen: Schiphol, handhaving, centrumvisie en afvalbeleid mede debet aan zijn.

Handhaving

Omdat vooral handhaving – of het ontbreken daaraan – altijd weer een terugkomend thema is was dit keer Thomas Otsen uitgenodigd om uit te leggen waar het toch mankeert. Eigenlijk is de uitkomst vrij eenvoudig: Handhavers kunnen niet op alle plekken tegelijk zijn. Het gebied dat zij bewaken is behoorlijk uitgebreid en wie in Kudelstaart loopt, fiets of rijdt, kan niet in het centrum van Aalsmeer zijn. Hij herkende zich daarom maar ten dele in de klachten.”Wij gaan er voor honderd procent voor. Maken lange dagen en werken ook in het weekend”, kon hij beantwoorden op de gestelde vragen en raadde iedereen aan om naar de gemeente te bellen of met klachten te reageren via de daarvoor bedoelde site.

Afvalbeleid en zwerfafval

Ook over het afvalbeleid hadden de aanwezigen wel wat vragen: “Ik ruim altijd het zwerfafval op, dus dat moet ik dan in vervolg zelf gaan betalen? Is er wel voldoende voorwerk gedaan, kan Aalsmeer niet gebruik maken van de kennis van andere gemeenten?” Vooral de incontinentieluier kwam ruim aan bod, deze blijkt een probleem op zichzelf.

Centrumvisie

Dan de Centrumvisie: Er zijn een enkele meedenkende inwoners van Aalsmeer die hun zegje hebben gezegd en waar naar gekeken en geluisterd wordt. Wie regelmatig de raadsvergadering bezoekt en/of de Nieuwe Meerbode leest kan de verslagen en uitvoering er van uitgebreid volgen.

Het gasregelstation op plein Samen Een.

Speelterrein en vuurwerk

Het gasregelstation op het speelterrein van de basisschool Samen Een is een volgend hoofdpijnpunt. Altijd goed dat er bewoners zijn die daar heel veel tijd instoppen om tot in de finesses uit te zoeken hoe veilig dit wel is. De conclusie is te pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod in het Centrum. De burgemeester kan binnenkort bezoek verwachten. De schoolleiding denkt vanwege nog meer overlast aan een afsluiting van het speelplein na schooltijd. Maar dat vergt toch nogal maatregelen.

Kiesmannen (m/vr) gezocht

Dan het vliegtuiglawaai en de fijnstof. Voorzitter van het wijkoverleg Dick de Geus is naast de wethouder Robbert-Jan van Rijn één van de vertegenwoordigers die de belangen van Aalsmeer met verve verdedigt. Geen bijeenkomst overslaat, een lopende encyclopedie is, termen hanteert die voor de ‘gewone’ man niet te volgen zijn maar wel heel goed werk doet. “Het moet mogelijk zijn dat Aalsmeer voor juli 2020 zes tot acht kiesmannen krijgt. Zo krijgt Aalmeer meer zeggenschap. Tot nu toe heeft onze inbreng zeker geholpen maar het kan nog sterker.” Wie zich nu ook groen en geel ergert aan Schiphol en er best wel wat voor voelt om zijn of haar steentje bij te dragen om het lawaai- en de fijnstof-ellende tegen te gaan, kan contact opnemen met Dick de Geus via wijkraaddedorper@hotmail.com

Janna van Zon