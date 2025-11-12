De Concertina’s vierde 45 jaar bestaan muzikaal met jubileumconcert met accordeonisten uit hele regio

Regio – In een volledig uitverkochte zaal van het Noorddamcentrum in Amstelveen gaf accordeonvereniging Concertina’s eerder deze maand haar feestelijke jubileumconcert. De vereniging telt ook muzikale leden uit De Ronde Venen en Uithoorn.

Het speciaal hiervoor geformeerde reünieorkest met oud-leden, maakte het een extra mooi en bijzonder concert. Het programma voor de pauze, gespeeld door A- en B-orkest, bracht werken als Rhapsody, Baile de Fantasia, The Legend of King Arthur, Schwabenstreiche en City Moments.

Het tweede deel was voor het reünieorkest in combinatie met alle leden van de vereniging. Zij speelden Ballade, Time for School, Baas van ‘t hele spul, Romanze en I will survive, dit laatste met zang van Ines de Bruijn.

Alle werken werden omlijst met mooie foto’s en namen het publiek zo mee met de Concertina’s door de jaren heen, een terugblik met hoogtepunten. In totaal schitterden er 45 spelers in één groot orkest onder leiding van dirigente Elly Meekel. De Concertina’s waren blij de Amstelveense wethouders van cultuur Herbert Raat en Marijn van Ballegooijenin hun publiek te mogen ontvangen. Oud-burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, was speciaal gekomen om Elly en haar leden te feliciteren.

Op de foto: Elly Meekel met oud-burgemeester Jan van Zanen en wethouders Herbert Raat en Marijn van Ballegooijen. Foto: aangeleverd.