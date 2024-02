De Christelijke Nationale School in Waverveen

Waverveen – De Historische Vereniging De Proosdijlanden bestaat in 2024 veertig jaar. Dit wordt gevierd met een bijzonder feestdag op 1 september en met een reeks filmmiddagen in Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude. Maar er is meer. Leden van De Proosdijlanden ontvangen bij het maartnummer van De Proosdijkroniek een extra bijlage. In een speciale uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties vertelt Arie Bloed in grote lijnen het verhaal over de totstandkoming van de christelijke lagere school in Waverveen. We volgen de ontwikkelingen vanaf circa 1918 tot eind vorige eeuw, vooral aan de hand van de notulen van het schoolbestuur.

Crisisjaren

Arie Bloed biedt een duidelijk beeld over alles wat rond het ontstaan en de groei van de school gebeurd is. Van de bouw, de inrichting, het personeel en het schoolbestuur tot de gevolgen voor de openbare school van het dorp en de sociale functie die de school en het schoolgebouw hadden. De crisisjaren en de periode van de Tweede Wereldoorlog, met de rol van de gerespecteerde meesters Berkelaar en Van Dasler, krijgen speciale aandacht.

Dr. Arie Bloed is een geboren en getogen Wavervener die na zijn academische opleiding tot jurist en historicus in Utrecht internationaal werkzaam is geweest op het gebied van internationale veiligheid en mensenrechten (OVSE, VN, EU e.a.). Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van de Ronde Venen. Ook deze SPP-publicatie is weer rijk geïllustreerd met authentieke beelden en fraai vormgegeven door Jaco Kroon (Pijl14). Het boekje is in beperkte oplage ook voor niet leden te koop, ook in enkele boekwinkels.