De Chocotoko viert tienjarig bestaan￼

Uithoorn – In 2014 opende Mona Albring in de Dorpsstraat haar chocoladewinkel De Chocotoko. Inmiddels is de lekkerste winkel van Uithoorn verhuisd naar winkelcentrum Amstelplein en een bekende naam geworden in de hele omgeving. Het succes is zeker te danken aan de enthousiaste inzet van de eigenaresse. Ondanks haar drukke werkzaamheden neemt Mona even de tijd om terug te blikken en te vertellen over haar ideeën. “Die tien jaar zijn omgevlogen. Toen ik begon had ik nooit gedacht dat het zo zou lopen. Ik werkte in de horeca in Amsterdam en wilde iets in mijn eigen buurt beginnen. Kleding – dat was er al, bloemen – maar ik heb geen groene vingers. Ik was bij een chocolaterie en dacht: dat zou ik anders doen. Het is leuk om iets mee te nemen als je naar iemand toe gaat en een doosje chocolade is altijd lekker, maar je kan het leuker maken. Met een tasje is het af, daarom heb ik een roze tasje met mijn logo. Het liep meteen goed. Op een gegeven moment kwam Jos van den Berg naar me toe en vroeg of ik naar het Amstelplein wilde komen. Het was geen makkelijke beslissing en toen corona kwam heb ik nachten wakker gelegen, maar het was een uitgelezen kans. We hebben de gevel leuk versierd, dat trekt het oog van mensen die van de roltrap komen en mijn vaste klanten zijn meegegaan.”

Eigen creaties

De winkel ligt vol met heerlijke bonbons en andere lekkernijen van chocolade. “Als een onbekende binnenloopt, is hij overweldigd. Het aanbod wisselt steeds. Bij chocolade heb je seizoenen, dus we hebben nu Valentijn en straks Moederdag en Pasen.” Tegenwoordig maakt Mona veel eigen chocoladecreaties. Daarvoor heeft ze drie chocoladewielen en diverse mallen gekocht, zoals een 3D mal uit Engeland. “Anders verkoopt elke winkel hetzelfde en wij willen net even wat aparts kunnen bieden. Het is een precies werk en geduld is niet mijn sterkste kant. Je moet veel oefenen, maar waar haal ik de tijd vandaan? Ik ben niet zo goed in vooruit plannen. Als iets in de winkel op is, dan sta ik ’s avonds of op zondag nog chocola te maken. Nu proberen we een vast ritme te vinden. We willen twee dagen productie gaan draaien om de winkel te vullen. We werken met z’n drieën en soms met vier en maken lange dagen. Ik wil ook graag in de winkel blijven staan.”

Een eigen website heeft De Chocotoko niet, dat vindt Mona te onpersoonlijk, maar ze is erg actief op Facebook. “Stuur me een appje of bel me, dan regelen we wat. Ik houd van een kort lijntje en geef graag een persoonlijk tintje aan een bestelling door bijvoorbeeld een sticker met eigen bedrijfsnaam erop.” Mona heeft steeds nieuwe ideeën. “Nu gaan we TikTok uitproberen. Wie ons gaat volgen, maakt kans op een cadeautje. Het tienjarig bestaan ga ik het hele jaar vieren, want zo kan ik het met iedereen delen en al mijn klanten bedanken. Ik heb fortune cookies weggegeven en de zeven volgers die het meest reageerden op Facebook hebben een bedankje gehad. Het zijn mijn klanten en zonder hen zou ik geen tien jaar bestaan.”