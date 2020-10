De Bibliotheek blijft open!

De Ronde Venen – Het bestuur van de bibliotheek is blij dat de Bibliotheek open kan blijven na de aangescherpte maatregelen van 14 oktober. Nu er zoveel instanties noodgedwongen dicht moeten, biedt de Bibliotheek nog meer dan anders een plek waar mensen kunnen werken, waar studenten kunnen studeren, waar taalcoaches met hun maatje aan de slag kunnen, waar je terecht kunt voor computerhulp en waar iedereen aan de leestafel een krantje kan lezen of een praatje kan maken met een andere bezoeker.

En zij zijn blij te zien dat mensen de Bibliotheek juist nu hiervoor ook weten te vinden. Je bent dus van harte welkom in de Bibliotheek. Uiteraard alles op gepaste afstand, want zij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. En dat vragen zij ook aan iedereen die de Bibliotheek bezoekt, zodat we het veilig houden en de Bibliotheek open kan blijven.

Dit zijn de maatregelen die nu gelden in de Bibliotheek:

Bij binnenkomst pak je een mandje. Zijn de mandjes op? Wacht dan tot er weer één vrij is. Mandjes kun je zelf schoonmaken, desinfectiemiddel staat naast de mandjes.

Draag een mondkapje als je rondloopt in de Bibliotheek. Zit je aan tafel of in de zithoek, dan mag het mondkapje af.

Zit je aan de leestafel, in de zithoek of bij een werkplek, vul dan het registratieformulier in en geef dit aan een medewerker.

Houd altijd anderhalve meter afstand van de andere bezoekers en van de bibliotheekmedewerkers.

Koffiehoek en toiletten zijn niet toegankelijk.

Kom alleen naar de Bibliotheek of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C).

Blijf thuis als jijzelf of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten.

Meer informatie vind je op www.bibliotheekavv.nl