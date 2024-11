De Bibliotheek Amstelland krijgt nieuwe directeur

Uithoorn – De Bibliotheek Amstelland, met vestigingen in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer, verwelkomt Elisabeth Duijser als nieuwe directeur. Elisabeth Duijser neemt vanaf 1 januari 2025 het stokje over van Irene van Heerde die momenteel waarnemend directeur is. De aanstelling markeert een nieuw hoofdstuk voor de bibliotheek die zich sterk inzet voor het realiseren van een geletterde samenleving en waar kennis en cultuur voor iedereen in de regio Amstelland binnen handbereik is.



Elisabeth Duijser heeft een achtergrond in diverse branches. Zo bekleedde zij diverse (management)functies bij ProBiblio, de provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, en was zij tot voor kort MT-lid bij woningcorporatie de Alliantie.

“Met haar schat aan ervaring is Elisabeth een waardevolle aanwinst voor de bibliotheek. Ik ben ervan overtuigd dat ze samen met het team deze prachtige maatschappelijke organisatie verder laat bloeien,” aldus Evelien Stienstra, voorzitter van de Raad van Toezicht. Elisabeth Duijser: “Bibliotheken spelen een onmisbare rol in onze samenleving. Ik kijk ernaar uit om samen met het team, de inwoners van Amstelland, de drie gemeenten en alle partners bestaande programma’s te continueren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. En zo de bibliotheek verder neer te zetten als een toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen, waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en verrijken en zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ik kan niet wachten om te starten in mijn nieuwe rol!”

Over de Bibliotheek Amstelland

