De 44e Dorpentocht leverde alleen maar blije gezichten￼

Regio – Afgelopen zondag werd de 44e dorpentocht georganiseerd. Hij was bijna perfect. Alleen het straffe windje deed velen besluiten toch maar niet de 55 km maar de 35 km route te fietsen. Maar ook de 35 km route was prachtig, zeker onder deze blauwe hemel.

De weersvoorspellingen waren de hele week gunstig dus de verwachtingen waren hoog. Het aantal deelnemers was bijna 3 x zoveel als vorig jaar maar de organisatie hoopte op meer. En eerlijk gezegd de Dorpentocht verdient meer dan 1209 deelnemers. Voordeel was volgens, vooral de deelnemers van de 55 km route, dat het nergens druk was en men kon optimaal genieten van de prachtige omgeving waar we wonen. De route voerde de deelnemers langs Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, langs de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel. Hier splitsten beide groepen: de 35 km route voerde de deelnemers via de Ronde Hoep Oost en de Waver weer terug naar Uithoorn, terwijl de deelnemers aan de 55 km eerst doorfietsten naar Abcoude en Vinkeveen waarbij hun weg langs de Angstel, de Winkel en de Waver liep.

Vanwege de slechte weer en weersvoorspelling vorig jaar, was dit jaar de opbrengst opnieuw voor de Stichting Opkikker. Door meer sponsoring konden we de kosten laag houden en is de opbrengst €4721,-. Wat toch een heel mooi bedrag is. De aanwezige voorzitter van de Stichting Opkikker was blij verrast met het resultaat en gaf aan dat hiermee weer een flink aantal wensen in vervulling kunnen gaan.