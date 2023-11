Dawali festival brengt licht en warmte

Aalsmeer – Recent bood Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart het podium voor een bijzonder bewonersinitiatief: het Diwali festival, het feest van licht. Aalsmeerse Roopa N Potdar, onderdeel van de Indiase gemeenschap in de gemeente Aalsmeer, organiseerde het festival samen met haar vriendinnen. Bezoekers kwamen van heinde en verre en ook wethouder Kikkert van Aalsmeer en een afvaardiging van de Indiase ambassade bezochten het dorpshuis.

Bij Diwali gaat het om het vieren van de overwinning van licht over duisternis en goed over kwaad. De Indiase gemeenschap in Aalsmeer en omstreken bestaat grotendeels uit kenniswerkers die naar Nederland zijn verhuisd. In plaats van de traditionele viering met familie en vrienden wilde de organisatie dit vreugdevolle feest delen met lokale bewoners en tegelijkertijd de rijke Indiase cultuur delen en Indiase ambachten en lokale bedrijven promoten.

Tijdens het evenement waren er diverse activiteiten, workshops en kramen, met onder andere handgeweven traditionele sarees, handgemaakte wolproducten, schilderijen van lokale kunstenaars en Diwali-decoraties. Daarnaast konden de bezoekers genieten van optredens op het podium, variërend van klassieke Indiase dansen tot fusion beats en Bollywood-extravaganza. Ook waren er heerlijke gerechten met de authentieke Zuid-Indiase en smakelijke Mumbai-straatgerechten te proeven.

De bezoekers en Indiase ondernemers waren enthousiast en heel positief over het evenement, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvond in de gemeente Aalsmeer. Het festival is een mooi voorbeeld van een verbindend bewonersinitiatief, mede mogelijk gemaakt dankzij het BuurtinitiatievenBudget. Dit budget beheert Participe namens de gemeente Aalsmeer en is bedoeld om inwoners te stimuleren elkaar te ontmoeten, elkaar (beter) te leren kennen en samen leuke dingen te doen. Heeft u ook een leuk idee voor uw buurt of het dorp? Neem dan contact op met de buurtverbinder: buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu