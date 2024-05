Dat was Abcoude￼

De Ronde Venen – Bent u ook nieuwsgierig naar hoe het vroeger was? Veel inwoners van het mooie dorp Abcoude hebben zoete herinneringen aan het Abcoude van eertijds. Maar ook nieuwe bewoners zijn vaak belangstellend naar de oorsprong van straatnamen, gebouwen of hun nieuwe omgeving. Verschillende generaties willen weten waar hun familienaam vandaan komt of hoe het was in de tijd van hun opa en oma. Kennis nemen van de geschiedenis, nostalgisch terugdenken aan hoe het ooit was, het kan op 1 juni.

Piet Mondriaanhuis

Op zaterdagmiddag 1 juni is de nostalgische filmmiddag over het Abcoude van vroeger, die de historische vereniging De Proosdijlanden organiseert in het Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan 46. De voorstelling begint om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Kaarten zijn à € 4,- verkrijgbaar bij Fred Abcoude, Hoogstraat 32. De kaarten geven recht op toegang en een kop koffie of thee.

Abcoude vroeger

We zien opnames van het dorp Abcoude en veel mensen in hun (werk-)omgeving uit 1963, een film gemaakt in opdracht van verzekeringsmaatschappij ‘Draagt Elkanders Lasten’. Ook kinderen op school krijgen ruimschoots aandacht. Andere filmfragmenten betreffen ’t Meerhuis, activiteiten tijdens de feestweek, beelden van zomers en winters en de huldiging van de legendarische dertigerjarenzwemster Nida Senff. We sluiten af met films van A. Hartman over bejaardentochten uit 1949 en 1950, beide met een einde tijdens de kermis. Ton Pepping, bekend ook van zijn Facebookpagina, heeft deze films ooit kunnen redden uit een afvalcontainer tijdens een opruiming. Het totale programma beslaat inclusief een pauze ruim twee uur.



Groot succes

In het kader van het veertigjarig bestaan van de historische vereniging waren er in Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen eerder dit jaar al soortgelijke voorstellingen. Elke middag was een doorslaand succes. Enthousiaste bezoekers zien hun dorp en diverse plaatsgenoten terug op de beelden van toen. Gezamenlijk terugzwijmelen naar hoe het ooit was en plezier beleven aan de soms hilarische beelden. Dit wilt u niet missen.

Foto: aangeleverd