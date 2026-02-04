‘Dat Leuke Winkeltje’ in Mijdrecht sluit deuren

Mijdrecht – Na jaren een vertrouwd en geliefd adres te zijn geweest voor originele cadeaus, woonaccessoires en damesmode, sluit ‘Dat Leuke Winkeltje’ in het dorpscentrum van Mijdrecht definitief de deuren. Eigenaresse Daniëlle heeft na lang wikken en wegen besloten te stoppen. Verleden week is de uitverkoop gestart en die duurt tot en met 15 maart; klanten kunnen tot dan profiteren van hoge kortingen op het volledige assortiment.

Het besluit komt voor veel vaste klanten onverwacht. De winkel, bekend om zijn warme sfeer en brede assortiment – van stijlvolle leren tassen tot streekdrankjes, robuuste klokken en kraamcadeautjes – was voor velen een plek waar je altijd even binnenliep. Ook voor Daniëlle zelf voelt het als het einde van een belangrijk hoofdstuk. “Dit winkeltje was mijn tweede thuis”, zegt ze zichtbaar geëmotioneerd. “Er werd hier gelachen, bijgepraat, getwijfeld over cadeautjes en soms ook gewoon even geklaagd over het weer. Het was bijna altijd gezellig, vaak echt een feestje.” Juist het persoonlijke contact maakt het afscheid zwaar. De praatjes aan de toonbank, het meedenken met klanten en de vele vaste gezichten die jaar in jaar uit langskwamen: Daniëlle gaat het missen.

Een andere belangrijke pijler van de winkel was Anneke, al jarenlang een bekend gezicht in de zaak. Ook voor haar komt het afscheid hard aan. “Voor veel klanten hoorde Anneke gewoon bij ‘Dat Leuke Winkeltje’”, vertelt Daniëlle. “Ze stond hier net als ik bijna dagelijks.”

De keuze om te stoppen is volgens Daniëlle vooral door omstandigheden ingegeven. “Soms loopt het leven anders dan gepland en wordt een keuze langzaam maar zeker voor je gemaakt”, zegt ze. Meer details wil ze daar niet over kwijt.

Toch draait het voor Daniëlle in de komende laatste weken niet alleen om de uitverkoop. “Wie nog één keer zin heeft in iets leuks of gewoon even wil binnenlopen voor een praatje is van harte welkom. Dat persoonlijke, dat ga ik het allermeest missen.”

Op de foto: Daniëlle en Anneke. Foto: aangeleverd.