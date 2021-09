Daniël Giacon Nederlands kampioen schermen!

Aalsmeer – Afgelopen weekend vonden de Nederlandse Kampioenschappen schermen plaats in Ede. Op zaterdag werden de voorrondes geschermd en op zondag was het hoofdtoernooi. Titelverdediger op herenfloret Daniël Giacon van Schermcentrum Amsterdam had een vrijstelling voor de voorrondes en betrad op zondag voor het eerst sinds een jaar de wedstrijdloper.

Het Nationaal kampioenschap was een testcase voor Giacon, die sinds maart dit jaar kampt met een knieblessure. In de pouleronde ondervond hij weinig weerstand en eindigde als nummer 1 op het tableau van de beste zestien floretschermers. De kwartfinale was als enige spannend. Na een 4-7 achterstand wist Giacon alsnog met 15-10 te winnen. Vervolgens werden zijn opponenten in de halve finale en de finale met 15-3 van de loper geveegd en werd de pas 20-jarige Giacon voor de derde maal Nederlands kampioen.

“Ik ben blij dat ik mee kon doen aan het NK en weer de Nationale titel heb gewonnen. Het was even spannend hoe mijn knie zich zou houden, maar gelukkig ging het goed. Ik heb met mijn coach Daniel Nivard en de fysiotherapeut een traject uitgestippeld om ook internationaal weer terug te komen”, aldus de nieuwe kampioen.

Crowdfundingsactie

Voorlopig staan er nog geen wereldbekerwedstrijden op de planning van de Internationale Schermbond in verband met de corona restricties, maar de Aalsmeerder is alvast een crowdfundingsactie via Talentboek begonnen. Giacon: “Ik behoor nu tot de Top 100 wereldwijd bij de senioren, dus het wordt wel serieus. Naast het schermen studeer ik aan de Haagse Hogeschool. Ik heb daardoor nog geen inkomen en ik wil niet meer bij mijn ouders aan blijven kloppen voor mijn scherm-carrière. Daarom ben ik op zoek naar sponsors om voldoende geld op te halen om de kwalificatietoernooien te betalen op mijn ‘reis naar Parijs’. Want ik wil ontzettend graag Nederland op floret vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”