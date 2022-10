Dance Classics Show: Topfeest!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 8 oktober was er dan eindelijk weer een Dance Classics Show met de dj’s Kees, Marcel en Jan in The Beach. Een week is gewerkt om de veilingzaal om te toveren in een discotheek in jaren tachtig sfeer met veel discobollen, blinkende zonnebrillen, veel lichtdecoraties en natuurlijk veel platen. Thema was dit keer ‘de Pannebar’ en menig herinnering aan deze discotheek van de familie Bloemen op de hoek van de Bachlaan kwam boven en werd vol enthousiasme besproken. Leuk detail: De platen werden gedraaid op de originele draaitafels van de Pannebar, die inmiddels veertig jaar oud zijn.

De prima sfeer en de geweldige ambiance hebben er mede voor gezorgd dat ook deze vijfde editie een topfeest van begin tot einde is geweest, waar vast nog lang over gesproken zal worden en menigeen volgend jaar op herhaling gaat. En dat kan, goed nieuws van Kees, Marcel en Jan. “Wat een feest, wat een gezelligheid, wat een spontaniteit en wat een muzikaliteit. Het was wederom zo’n succes dat we gewoon doorgaan. Zet maar alvast in de agenda: 7 oktober 2023”, aldus de drie dj’s.