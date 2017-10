Dammers roeren zich in ’t Fort

De Kwakel – De onderlinge competitie van het Kwakelse Kunst en Genoegen is inmiddels al enkele weken gevorderd. De dammers zijn nu warm gedraaid voor de bondscompetitie, waarin men pas 6 november de eerste wedstrijd in de hoofdklasse speelt.

Op de maandagavonden in ’t Fort zijn tot nu toe de beide Wimmen het best op dreef, op hun onderlinge treffen na wisten zij de overige partijen te winnen. De onderlinge partij tussen Konst en Keessen eindigde in remise. Een van de twee remises tot nu toe, alleen Piet Terlouw en Leo Hoogervorst wisten nog tot een puntendeling te komen. De gebroeders Harte, Jos en Kees, moeten hun eerste punt nog halen, zij verloren achtereenvolgens van Adrie Voorn die nu derde staat.

Steeds beter weet Bert van Wermeskerken partij te bieden aan zijn clubleden, die hij altijd in een opgemaakt lokaal ontvangt. Alleen daarom al verdiend Bert een dik pluspunt. In december zal K&G stil blijven staan bij haar 90 jarig bestaan, dat zal op zaterdagmiddag de 16e december zijn als het donateur damtoernooi wordt gehouden. Damliefhebbers kunnen zich wenden tot Adrie Voorn via 0297-568472.