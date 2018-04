Dag van je Leven zoekt boten voor bootjesdag

Aalsmeer – Zaterdag 16 juni, traditioneel de dag voor vaderdag, organiseert Stichting Dag van je Leven weer haar jaarlijkse bootjesdag. Ieder jaar is het weer een feestje op het water en in de jachthaven van Kempers Watersport. Meer dan 300 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan die dag het water op aan boord van vele soorten boten. Van sloepen en speedboten tot aan zeilboten of luxe moterjachten, alles kan mee varen.

Iedereen die een boot heeft en het leuk vindt om deze bijzondere mensen met hun begeleiding of familie te laten genieten van de mooie Westeinderplassen in Aalsmeer is uitgenodigd om te varen. De bootjesdag is al jaren een succes, maar de organisatie is wel afhankelijk van booteigenaren.

Polonaises

In samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis worden mensen met een beperking uitgenodigd en ieder jaar worden dat er meer. Daarom is de organisatie hard op zoek naar booteigenaren die tussen 10.00 uur en 14.00 uur een rondje willen varen. Vertrek- en eindpunt is bij jachthaven Kempers bij Leimuiden, alwaar er in de loods muziek en optredens zijn. De ervaring leert dat er heel wat gedanst wordt en polonaises worden gelopen.

Meedoen?

Wilt u zelf ook een fantastische dag hebben? Schrijf snel in door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.dagvanjeleven.org of stuur een mail naar info@dagvanjeleven.org met uw gegevens, type boot en hoeveel personen u mee kunt nemen.