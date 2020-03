Daar word je vrolijk van…

Aalsmeer – Er wordt gebeld, opmerkelijk: er komen niet veel mensen meer aan de deur in deze tijden! Ik open de deur en drie meisjes doen netjes een paar stappen achteruit en vertellen me, dat ze iets in de brievenbus hebben gegooid.

Ik kijk en zie een tekening op de mat liggen. Er is een handje met waterverf beschilderd en afgedrukt op het papier, ziet er vrolijk uit. Ik wil ze bedanken, maar een van hen zegt, dat ik ook even de achterkant moet lezen. En daar staat te lezen, dat ze hopen, dat ik er in deze moeilijke tijden een beetje blij van word. En uit de grond van mijn hart kon ik ze zeggen, dat ze volkomen in hun opzet geslaagd zijn.

Vrolijk huppelend liepen ze mat hun stapeltje papieren naar de volgende deur. Ik hoop, dat ze via deze krant te horen krijgen, dat ze volledig in hun opzet geslaagd zijn: de zon heeft in de Fuutlaan de hele week voor ze geschenen! Jan van Veen