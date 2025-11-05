D66 De Ronde Venen verwelkomt Remco Tieman als commissielid

De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen heeft bij de afgelopen gemeenteraad een waardevolle toevoeging aan haar fractie verwelkomd. Remco Tieman is geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad.

Tieman, woonachtig in Mijdrecht, brengt bijna 25 jaar aan onderwijservaring met zich mee, evenals een sterk organisatie- en analyserend vermogen dat van pas zal komen bij de behandeling van complexe dossiers. Remco Tieman is al sinds september 2001 leraar natuurkunde aan het Veenlanden College in Mijdrecht.

Fractievoorzitter Joanne Freeve is verheugd met de versterking: “Met Remco halen we een betrokken onderwijsprofessional in huis die weet wat er speelt in de samenleving. Met zijn kennis en frisse blik gaan wij ervoor zorgen dat ‘het wèl kan’. Samen met Remco zetten we de schouders eronder om in De Ronde Venen te werken aan een vooruitstrevende en mensgerichte lokale politiek, in de geest van onze slogan: Het kan wèl.”

Op de foto: Remco Tieman is geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad. Foto: aangeleverd.