Aalsmeer – Willen jullie als VvE actief aan de slag met verduurzamen? In maart en april organiseert het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer van de gemeente de cursus ‘VvE’s met Energie’. Leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen zich nu hiervoor inschrijven.

Tijdens de cursus krijgen deelnemers uitleg over technische zaken en hoe zij het best een plan kunnen maken. Ook komen de juridische aspecten, het proces en de financiën aan bod. Daarnaast wordt gesproken over de energiemix van de toekomst, zonnepanelen en andere duurzaamheidsonderwerpen. De cursus wordt gegeven door Synopel Architecten. Zowel bestuursleden als leden zijn van harte welkom. Er wordt aangeraden om per VvE met twee tot vier personen deel te nemen, zodat deelnemers samen een werkgroep kunnen vormen.

Wethouder Wilma Alink van Duurzaamheid: “VvE’s hebben de mogelijkheid grote stappen te zetten om energie te besparen. We hebben al goede voorbeelden gezien van woningeigenaren die de krachten gebundeld hebben en nu prettiger wonen en een lagere energierekening hebben. Als gemeente willen we met het Servicepunt Energieadvies graag meer VvE’s hiermee helpen.”

Voor of na 1995

Op de maandagen 7 maart, 21 maart en 11 april wordt de cursus gegeven voor VvE’s met een gebouw van voor 1995. Deze cursus vindt plaats in Wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Op de donderdagen 17 en 31 maart en woensdag 20 april wordt een soortgelijke cursus gegeven voor VvE’s met een gebouw van 1995 of later. Deze cursus vindt plaats in De Oude Veiling in Aalsmeer.

Alle cursussen zijn van 19.30 tot en met 22.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl, met als onderwerp ‘Cursus VvE’s’ en onder vermelding van uw naam, het adres van de VvE, het bouwjaar en het aantal belangstellenden. Mocht het vanwege de dan geldende coronaregels niet mogelijk zijn de cursus op locatie te houden, dan wordt deze online gegeven.