Cursus videobellen via tablet of Whatsapp

Amstelland – In het voorjaar was het was stil op straat. Mensen moesten zoveel mogelijk binnen blijven en in de verzorgingstehuizen familieleden niet op bezoek bij de ouderen. Gelukkig was er videobellen. Zo was het toch mogelijk om te bellen met de kinderen, kleinkinderen of vrienden, en elkaar ook te kunnen zien.

Wilt u wat vaker uw kinderen, kleinkinderen of vrienden zien? Ga dan ook eens videobellen met Whatsapp op de telefoon of tablet. Videobellen kan gratis via internet en werkt best makkelijk. Het is niet ingewikkeld, maar je moet wel weten hoe het moet. Participe Amstelland heeft een korte cursus samengesteld waarin uitleg gegeven wordt over het gebruik en er gaat samen geoefend worden. Het is een korte cursus van twee keer twee uur les.

De cursus wordt gegeven op maandag 24 en 31 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in het wijkcentrum in de Kastanjelaan 21, op dinsdag 8 en 22 september van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Middenhof aan de Dr. Willem Dreesweg 155 en op maandag 28 september en 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum Pluspunt aan de Smeenklaan 1, allen in Amstelveen.

Inschrijven kan via www.participe-amstelland.nu/cursussen. Eerst meer weten of liever een inschrijfformulier ontvangen? Bel dan met het cursusbureau, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 14.00 uur, via 020- 5430441 of 442 of stuur een e-mail: cursus@participe.nu.