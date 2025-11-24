CSW verliest ongeslagen status

Wilnis – Zoals eerder gememoreerd was CSW dit seizoen voortvarend begonnen. Het gelijke spel van vorige week voelde daarbij ongelukkig en onnodig. Tegen SCPB’22 UIT Badhoevedorp lag er een nieuwe kans. Die leek men kort na het eerste fluitsignaal direct te grijpen. De wedstrijd was nog geen drie minuten oud toen Erkely de Sa, op aangeven van Lars Wille, van dichtbij de 0-1 binnentikte.

In de minuten die volgden, was CSW de betere ploeg. Schoten van De Sa en Berry Kramer van binnen de zestien hadden zomaar de 0-2 kunnen betekenen. Na een kwartier kwam er echter een kentering. Het spel van CSW werd bij vlagen onzorgvuldig, met regelmatig balverlies als gevolg. Daarmee hielp men SCPB’22 in het zadel. Tot aan de rust vielen er vier doelpunten – allemaal voor de gastheren. Bas Pel en Ralf Fenne scoorden ieder twee keer. Bij zeker twee van die goals zag het er verdedigend niet goed uit. Enigszins bekomen van de schrik kreeg CSW vlak voor rust nog tweehonderd procent kansen, maar een treffer leverde dat niet op.

Herboren

Na de thee verscheen een herboren CSW op het veld. De aanvallen volgden elkaar in rap tempo op en door die aanpak bereikten de rood-blauwen het schier onmogelijke: binnen vijftien minuten boog men de achterstand om met drie doelpunten. De 4-2 was een eigen goal, de 4-3 en 4-4 kwamen van de voet van Max Oliemans en Berry Kramer. In alle gevallen was De Sa de aangever.

De gelijke stand, op zich al een geweldige prestatie, stilde de honger van de Boys van de Dijk niet. Dat siert hen, maar wellicht lag het ten grondslag aan de domper die volgde. Aanvallen is prima en leuk voor de neutrale kijker, maar goals voorkomen is minstens zo belangrijk. Dat lukte CSW helaas niet. In de 75e minuut viel na een counter de 5-4 via het hoofd van Bas Pel, die daarmee zijn hattrick completeerde.

De mannen van trainer Vlug kwamen deze klap niet meer te boven. Ze probeerden van alles en bleven de bovenliggende partij, maar verder dan enkele afstandsschoten kwamen ze niet. Het eerste verlies was daarmee een feit. Komend weekend wacht een thuiswedstrijd tegen VSV uit Velserbroek.

Foto aangeleverd.