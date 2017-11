CSW MO15-2 scoort in nieuwe outfit

Wilnis – Eindelijk was het zover. Afgelopen zaterdag ontvingen de meiden van CSW MO15-2 van de sponsor hun nieuwe trainingspakken. Uiteraard volledig in CSW stijl, maar ook met bijpassend inloopshirt en nieuwe tas. Om het helemaal af te maken is de kleding voorzien van de initialen van de meiden.

Nu zagen de meiden er al goed uit, maar met deze nieuwe outfit zien ze er geweldig uit. Met een grote lach en vol zelfvertrouwen reisden de meiden in de nieuwe outfit af naar Utrecht om aan te treden tegen Sporting’70. De uitdaging was om de vorige week verworven koppositie te verdedigen. Dat dit hechte en gezellige team ook uitstekend kan presteren werd snel duidelijk.

CSW nam vanaf het begin het initiatief. De uitermate sterke verdediging zorgde ervoor dat de tegenstander nauwelijks in de buurt van het doel kwam. Aan de andere kant sneed de aanval keer op keer door de verdediging van de tegenstander door slimme passes van het middenveld. Met mooie aanvallen werden vele kansen gecreëerd. Aan het eind van de eerste helft stond al een verdiende 0-3 op het scorebord voor CSW.

In de tweede helft werd er door CSW wat gas teruggenomen, waar Sporting er nog een schepje bovenop deed. Dat zorgde voor een evenwichtige wedstrijd, maar beide partijen wisten slechts nog 1 maal te scoren. Dat resulteerde in een uitslag van 1-4 voor CSW. De 3 punten konden worden bijgeschreven.

In de competitie staat dit team na 6 wedstrijden fier bovenaan de ranglijst. Van de 6 wedstrijden werden er 5 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. De nieuwe outfit draag zeker bij aan het zelfvertrouwen, waardoor de komende wedstrijden met elan zullen worden gespeeld. De meiden danken daarvoor de sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt.