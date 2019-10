Crowdfunding actie voor Brenda uit Kudelstaart

Kudelstaart – Via Dave Groot uit Kudelstaart kreeg de Meerbode het verzoek om aandacht te vragen voor de doneeractie voor zijn vrouw Brenda. De eigen onderneemster van ‘Thuiskapper Kudelstaart’ heeft Cervicale Dystonie. Dit is een neurologische aandoening. Het komt er op neer dat Brenda geen controle meer heeft over haar nek en deze heeft nu een afwijking van ongeveer 45 graden naar links.

Brenda heeft van alles geprobeerd, onder andere botox behandelingen en alternatieve therapie, maar tot nu zonder goed resultaat. Ze heeft moeten stoppen met haar onderneming. “Ik kan niets meer. Ik ben nu grotendeels afhankelijk van anderen, zoals met vervoer, huishouding en financieel”, laat ze weten. Maar, de Kudelstaartse wil haar leven weer terug. “Gewoon werken, de auto pakken, fietsen, boodschappen doen en dingen ondernemen met mijn kinderen van 13 en 14 jaar.”

Lichtpuntje

Er is nu een lichtpuntje gevonden. Er is een behandeling gevonden in Zuid-Korea, waar veel dystonie patiënten helemaal genezen. “Ik kan daar twee tot drie behandelingen per dag krijgen. De gemiddelde genezing bij de dystonie patiënten zit tussen de 150 en 200 behandelingen”, gaat Brenda in haar oproep verder. De totaalprijs van alle behandelingen kunnen Dave en Brenda niet zelf opbrengen. Er is al veel geld uitgegeven aan andere behandelingen.

Doneeractie

De kosten voor 200 sessies in vier maanden zijn in totaal 60.000 euro. Dave en Brenda zijn om dit bedrag bij elkaar te krijgen een crowdfunding actie gestart. De twee hopen op veel (financiële) steun van plaatsgenoten. Ieder bedrag is welkom. Er zijn donaties gegeven van 5 tot 500 euro en de teller staat nu op 11.640 euro. Ook Brenda helpen in haar strijd tegen dystonie? Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid om te doneren op www.doneeractie.nl/actie/-38152.