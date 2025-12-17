Wilnis – De deelnemers van de warme en gezellige Creadoe-groep bij Hein hebben de afgelopen tijd met veel liefde en toewijding prachtige creatieve kerstattenties gemaakt voor de gezinnen van Buurtgezinnen. Dinsdag 9 december mocht Sabrina Boots-Rademaker de coördinator van Buurtgezinnen in De Ronde Venen alle attenties in ontvangst nemen.

Sabrina toont zich dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van de groep. “Met deze prachtige en warme creaties ga ik heel veel gezinnen erg blij maken”, aldus Sabrina.

De samenwerking tussen de Creadoe bij Hein en Buurtgezinnen zorgt voor licht en verbondenheid in de feestdagen; een mooi voorbeeld van hoe lokale initiatieven het verschil kunnen maken voor gezinnen die dat goed kunnen gebruiken.

Meer informatie: 06 – 234 58747 of via de mail: sabrina@buurtgezinnen.nl.

Op de foto: Creadoe bij Hein maakt Buurtgezinnen blij. Foto: aangeleverd.